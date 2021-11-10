Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ölen bir kişinin cenazesinin memleketi Sivas'a gönderilmek üzere Yüksel Mustafa Tunçel'i (62) görevlendirdi. Tunçel, cenaze nakil aracıyla yola çıktı. Sürücü, D-200 kara yolu Yozgat Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Tunçel'in öldüğünü belirledi. Yaralanan yedek şoför Emin Öztürk (51) hastaneye kaldırıldı. Tunçel ile taşıdığı cenaze ise morga konuldu.

Kocaeli'deki servis kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Feci kaza! Öğrenci servisi ile halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Gaziantep'te öğrencileri taşıyan bir servis aracının halk otobüsüyle çarpışması üzerine 14 kişi yaralandı.