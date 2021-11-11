Türkiye Gazetesi

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı bulutlu 21

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

Meteoroloji il il uyardı: 14 şehirde sağanak alarmı Meteoroloji'den yapılan uyarıda, 14 ilin sağanak, gök gürültülü sağanak ve karla karışık sağanak şeklinde yağış alacağı duyuruldu. Bununla birlikte yurdun büyük bir kısmında sisin etkili olacağı öngörülürken, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: 2 ilde sağanak alarmı (4 Kasım 2021 hava durumu) Metetoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Van ve Hakkari ile çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bununla birlikte doğu ve karadeniz bölgelerinde sıcaklıkalrının 2-4 derece artacağı öngörülüyor.

Yurt genelini etkisi altına alacak: Meteoroloji'den sağanak uyarısı Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve şiddetli sağanağın görüleceğini bildirdi. Bununla birlikte hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artışın beklendiği öğrenildi.