Esenler Otogar Yolunda otomobilin çarptığı yaya, kanlar içinde yere düşerek yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALIYA MÜDAHALE EDİLDİ
Polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücüsü polis merkezine götürüldü.
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