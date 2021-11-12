Türkiye Gazetesi

İstanbul’un en önemli noktalarından biri olan Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde oluşan güneşin batışı ve kalabalık görüntüsü kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

KURALLAR UNUTULDU

Cadde üzerinde oluşan insan yoğunluğu koronavirüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde, kuralların unutulduğunu gözler önüne serdi.

Taksim doldu taştı! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’nı dolup taşırdı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü.