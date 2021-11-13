Türkiye Gazetesi

Yenişehir'de aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için dün gece bir kıraathanede buluştu.

KAVGA ÇIKINCA SİLAHA SARILDILAR

Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasından grup içerisinde bulunan bazı kişiler bellerinde çıkardıkları tabancayla bir birlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Olay yerine kısa sürede gelen polisin tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ve durumlarının ağır olduğu öğrenilen Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) sabah saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler kaçan şahısların evlerine şafak vakti yaptıkları operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

'Yan baktın' kavgası ölüm getirdi Kayseri'de iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da ahır yeri kavgası kanlı bitti: 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı Şanluurfa’nın Viranşehir ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan ahır yeri kavgası kanlı bitti. Çıkan tartışmada silahlar kullanıldı 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

Denizli’de pas vermeme tartışmasının sonu kavgayla bitti Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında sahada yaşanan kavganin bir benzeri Denizli’de gerçekleşti. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Değirmenönüspor takımının iki futbolcusu pat atmama tartışması nedeniyle tekme tokat birbirine girdi.