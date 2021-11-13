Türkiye Gazetesi

Sunuculuğu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programı dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümünde Yeşilçam sorusu nedeniyle yarışmadan çekilen yarışmacı sosyal medyada gündem oldu.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmada "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde genellikle 'kötü adam' karakterini canlandırmasıyla bilinen oyunculardan biri değildir?" sorusu soruldu. Doğru cevabı bilmeyen kadın yarışmacısı ise bütün joker haklarını kullandığı için yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmacının doğru cevabın Erol Taş olduğunu düşündüğü sorunun doğru cevabı ise Nubar Terziyan idi.

KENAN İMİRZALIOĞLU’DAN TEPKİ

Erol Taş cevabını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Kenan İmirzalıoğlu da kahkaha atarak "Erol Taş, Yeşilçam'da kötü adam rolü denilince ilk akla gelen isim. İyi ki çekilmişsin" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan menemen sorusu: Yarışmacı adeta dondu kaldı Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu geceye damgasını vurdu. "Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna verdiği cevap sonrası elenen yarışması, menemenle ilgili yıllardır süren tartışmayı tekrardan alevlendirdi.