Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Çorlu'da 20 yaşındaki Ali Eren Arslankılıç, anne babasını öldürdükten sonra kendini vurdu. Anne-baba olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan Ali Eren Arslankılıç da kurtarılamadı.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler anne-babanın cenazesi ile karşılaştı

ÖNCE ANNE-BABASINI VURDU

Alipaşa Mahallesi Yankı Sokak'ta yaşayan Ali Eren Arslankılıç (20), henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nurhan (57) ve babası Ali Arslankılıç (60) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Eren Arslankılıç, emekli albay olan babasının beylik tabancasını alarak önce anne ve babasına, ardından da kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Nurhan ve Ali Arslankılıç'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Eren Arslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından cesetler Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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