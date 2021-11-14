Türkiye Gazetesi

Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesine gelen yedi çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin küçük kızları üç gün önce dışarıda bisikletiyle oynarken kayboldu. Konargöçer olarak hayatlarını sürdüren Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesinin üç yaşındaki kızı Müslüme, aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamadı. Bunun üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Konya'da kaybolan Müslüme'yi arama çalışmaları sürüyor

Bölgede süren arama çalışmalarda yaklaşık 75 saat geride kaldı. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken iz takip ve kokuya hassas köpeklerden destek alındı. Drone ile de tarama yapıldı. 10 kilometrelik alandan daha fazla bölge tek tek aranırken küçük kızın izine rastlanmadı.

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