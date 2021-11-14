Türkiye Gazetesi

Kasım ayının ortasına gelindi, kışa kısa bir süre kala vatandaşlar hazırlıklara hız verdi. Artan doğalgaz ve kömür fiyatları birçok evde soba kullanımına dönülmesine neden olurken, soğuk havaların iyice bastırması ile birlikte soba satışlarında beklenen hareketlilik başladı.

"İKİ HAFTA ARAYLA ZAM GELDİ"

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Sobacılar Çarşısı'nda yeni soba alan veya eksik malzemelerini tamamlayanlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Son günlerde doğalgaz ve kömür fiyatlarında yaşanan artışlar dolayısıyla adeta sobalı günlere geri dönüş yaşanıyor.

Vatandaşların sobaya geri dönüş yapmak istediğini belirten esnaf Mesrure Börekçi, “Daha havalar soğumadı ama soba, kova, boru satışlarında hareketlilik gözüküyor. Fakat esnaf olarak bizler çok yoruluyoruz, esnaf zor durumda. Çünkü 2 hafta arayla soba ve malzemelerine zam geldi. Müşteriye bu fiyatları yansıttığımızda bizler de zorlanıyoruz. Müşteri de haklı ama zor bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Artan fiyatlardan dolayı satışların çok ağır ilerlediğini belirten Börekçi, "Genellikle doğalgazlı evler sobaya dönmek istiyorlar, o sebeple soba alanlar var. Kalorifer kömürü fiyatları çok yüksek olduğu için odalarının birini sobaya çevirenler var. Yani sobaya dönüş var ama fiyatlar yüksek bu sebeple zorlanıyoruz. Şu an bir boşluktayız bizler de müşteriler de” ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR İKİYE KATLANDI"

Soba fiyatlarının artmasıyla birlikte satışlarda ciddi düşüş olduğunu ifade eden Börekçi, "Bizim geçen sene 500 TL’ye sattığımız kuzine sobalar şimdi 1000 TL. 300 TL’ye sattığımız halk tipi olan kare sobalar şuan 600 TL. Fiyatların ikiye katlanmasından dolayı hem soba satışları düştü hem de bizim karımız düştü" dedi.

SOBA FİYATLARI NE KADAR? NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Vatandaşların soba alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Börekçi, "Bu aralar döküm sobalara çok merak var. Önü camlı kuzineler, şömine tarzı sobalar gidiyor fakat yeni ürün olan Karadeniz kuzinesi olarak geçen sobalar da revaçta. Bu yıl kuzine sobalarımız 1000 ile 3000 TL, ev tipi sobalarımız 500 TL ile 1000 TL, döküm sobalarımız ise 2500 TL ile 7500 TL arasında satışa sunuluyor. Soba almak isteyen vatandaşlarımız da ilk önce sobanın iç saçına ve emayesine dikkat etmeliler. Yani gövde sacı kalın olmalı, emayesi ise majolik emaye olmalı" dedi.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi küle çevirdi, yaşlı adam canından oluyordu Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 89 yaşındaki adam ısınmak için sobayı yakmaya çalışırken etrafa sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangında ev küle döndü. Yaşlı adam hastanelik olurken, oğlu da dumandan etkilendi.

Sobadan yangın çıktı, görevli dairesi küle döndü Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda sobadan çıkan yangında, görevli dairesi küle döndü.

Soba yakmak isterken canından oldu Ordu'da benzinle sobayı yakarken kendisi de yanarak yaralanan yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.