Kahramanmaraş'ta arabalar çarpıştı, 8 kişi yaralandı. H.A. idaresindeki 31 SY 949 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 10. kilometresinde, B.T'nin kullandığı 46 AEB 714 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki, M.A, İ.Y, C.T, F.Y.T, N.T. ve M.T. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre kısmen trafiğe kapandı.
Ankara'da feci kaza, freni boşalan kamyon 10 aracı ezdi Ankara'da meydana gelen feci kazada freni boşalan kamyon 10 aracı altına aldı. Kazada bir çok araba kullanılamaz hale gelirken ölü ve yaralının olmaması sevindirdi.
Siz kazayı getirdi: 10 takla atarak durabildi Sancaktepe’de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini kaybeden sürücü taklalar atarak bariyere çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören bir sürücü yoldan geçen araçların yardım etmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.