Yenişehir’den Bursa’ya tarım işçilerini taşıyan Feyzi T. yönetimindeki minibüs, Yalova yolundaki Dörtyol mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarptı. Feci kaza sonrası olay yerinde can pazarı kuruldu. Yapılan ihbar sonrası çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çoğunun ayakta tedavi edildiği 13 yaralıdan bazıları Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
6 araç zincirleme kazaya karıştı: 1’i ağır 8 kişi yaralı İstanbul Ümraniye'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda, 1'i ağır olmak üzere 8 vatandaş yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Ankara'da feci kaza, freni boşalan kamyon 10 aracı ezdi Ankara'da meydana gelen feci kazada freni boşalan kamyon 10 aracı altına aldı. Kazada bir çok araba kullanılamaz hale gelirken ölü ve yaralının olmaması sevindirdi.
Siz kazayı getirdi: 10 takla atarak durabildi Sancaktepe’de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesini kaybeden sürücü taklalar atarak bariyere çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören bir sürücü yoldan geçen araçların yardım etmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.