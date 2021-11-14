Türkiye Gazetesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen alkollü H.A.İ, Acil Servis'i birbirine kattı. Şahıs, kendisine müdahale etmeye çalışan Doktor Abdullah Ercan ile Acil Servis Koordinatörü Yunus Karayılan'ı darbetti. Karayılan'ın kolu kırılırken Ercan yaralandı. Gözaltına alınan H.A.İ. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu karara, akşam saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Yeniden gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.

Doktor müdahale ettiği yaralıdan dayak yedi Acil servise getirilen yaralı kendisini tedavi eden doktora küfür edip dövdükten sonra hastaneden kaçtı.

Telefonla konuşan çalışana patrondan dayak! 23 yaşındaki genç kız çalıştığı kafede telefonla konuştuğu gerekçesiyle patronu tarafından feci şekilde dövüldü.

Kadına şiddeti engellemek istedi, dayak yedi Adıyaman'da, bir grup şahıs tarafından şiddete maruz kalan kadını korumak isteyen genç saldırıya uğradı.