Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından T4 Topkapı- Mescid-i Salam tramvay hattında başlatılan bakım çalışması vatandaşlara zor anlar yaşattı. 14 Kasım-21 Kasım tarihleri arasında bakım çalışması sürecek Tramvay hattındaki çalışmalar nedeniyle toplu taşımayı kullanan vatandaşlar İBB’ye tepki gösterdi. Toplu taşımaları beklerken izdiham olduğu için zor anlar yaşayan vatandaşlar çok üzün süreler beklediklerini ve yoğunluk nedeniyle karışıklık yaşadıklarını söyledi.

VATANDAŞTAN İBB’YE TEPKİ

Mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Seferin ücretiz olması önemli değil. 3 kere de sinyal kesildi zaten. Bu çalışma sabah saatleri yerine akşam saatlerinde ya da hafta sonları yapılsa kimse mağdur olmaz. Bu çok büyük bir ayıptır. İşe gidiyorum yarım saat geç kaldım. İzin aldım. Bu aksamadan haberim yoktu. Böyle şeylerde Büyükşehir’in mesaj atması haber vermesi lazım. Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek ki" diye konuştu.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Başka bir vatandaş ise, "Tramvaya bindik bir şey söylenmedi. Bakım olduğu söyleniyor. İşlerine ne zor şartlarda gidiyoruz. Bir yerde yürüyen merdivenler çalışmıyor. Tasarruf modundaymış. Ekrem İmamoğlu'ndan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Ya da bu insanları mağdur etmesin. Buradan otobüsle aktarma yapıyoruz. Nerden nasıl gideceksek. Ulaşım felç olmuş durumda. Biz bu konulardan şikayetçiyiz. Hiç memnun değiliz halk olarak" dedi. ,

Minibüs devrildi, tramvay hattı trafiğe kapatıldı İstanbul Güngören'de kontrolden çıkan servis aracı yol kenarındaki korkuluklara çarparak tramvay yoluna devrildi.