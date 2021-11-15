17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu 15 yaşındaki H.Y.Y.Y, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözlem altına alındı.
HAYVANA İŞKENCE SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen H.Y.Y.Y, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Yalova'da önceki gün 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla gündeme gelen Irak uyruklu H.Y.Y.Y. ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.
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