Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomotiv yan sanayi fabrikasında yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Alevler ve siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul’da yolcu otobüsünde yangın çıktı: Tahliye edilen yolcular otoyolun kenarında bekledi İstanbul’dan Çorlu’ya gitmek üzere TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde ilerlerken lastiği yanmaya başlayan otobüs yolun kenarına çekti. Otobüste bulunan 21 yolcu panikle araçtan tahliye edildi. Araçtan tahliye edilen yolcular yaklaşık 1.5 saat TEM’de yol kenarında bekledi.

Başakşehir'de dokuma atölyesinde yangın İstanbul Başakşehir'de bulunan bir dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.