Türkiye Gazetesi

Van Gölü’nün kıyısından bulunan 3000 yıllık insan kemikleri yeni bir gizem oluşturdu. Arkeologlar bölgede incelemelerine devam ederken, kalıntıların Demir Çağı’na ait olduğu tahmin ediliyor.

İNSAN KEMİKLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi'nde insan kemikleriyle karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.

DEMİR ÇAĞI’NA AİT

Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemikleri, seramik ve çömlek parçalarının Demir Çağı'na ait olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Bölgede ise çalışmalara devam ediliyor.

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