Türkiye Gazetesi

Saat 18.00’de Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde park halindeki bir minibüste yangın çıktı. İddiaya göre, minibüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalleli damacana su ve yangın tüpüyle minibüsteki yangına müdahale etti.

MAHALLELİNİN ÇABALARI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Minibüsten yükselen alevler, mahallelinin çabaları sonucu söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangın tamamen söndürüldü.

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Başakşehir'de dokuma atölyesinde yangın İstanbul Başakşehir'de bulunan bir dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.