Kadıköy Fatih Mahallesi’nde Metin K. ait 7 katlı binanın 4.katında bulaşık makinesinden çıkan yangın bir anda büyüdü.
İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Yangın, söndürülürken dairede maddi hasar meydana geldi.
Muğla'da bir binada yangın! Maddi hasar oluştu Muğla’nın Marmaris ilçesinde apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
İstanbul'da gecekondu yangını İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gecekondunun çatısı alev alev yandı. Evdeki kadın tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.