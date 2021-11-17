Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, perşembe Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bursa'nın kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Konya ve Karaman çevreleri hafif sağanak yağışlı , diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı (17 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenim kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sağanak alarmı (16 Kasım 2021 hava durumu) Meteoroloji, 8 ilde yağış beklendiğini duyurdu.Yağışların sağanak şeklinde gerçekleşmesi beklenirken, sıcaklıkların da 3 derece azalacağı öngörülüyor.