Türkiye Gazetesi

Arnavutköy’de 60 yaşındaki Ferhat Kara 10 sene önce eşini kaybetti. Yeniden evlenmek isteyen Kara, bir tülü istediği eşi bulamadı. Kara son çareyi afiş hazırlayarak ilçedeki direkle asmakta buldu. Arnavutköy’ü adeta sokak sokak dolaşan Kara, aydınlatma direklerine "evlenmek istiyorum" afişi astı. Yoldan geçen vatandaşlar şaşkınla Ferhat Kara’yı izlerken o ise kimseye aldırış etmeden afişleri asmaya devam etti.

HAYALİNDEKİ EŞİ 10 YILDIR ARIYOR

10 yıldır kendisine eş arayan Ferhat Kara, “Benim eşim tam 10 yıl önce vefat etti. Ben kendime 10 seneden beri eş arıyorum ama bulamıyorum. Artık direklere afiş asmaya başladım. Kendime uygun bir eş bulana kadar aramaya devam edeceğim. Hemen hemen bütün direklere astım” ifadelerini kullandı.

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