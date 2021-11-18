Malatya'da seyir halindeki traktörden düşerek genç hayatını kaybetti. Kaza, Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 22 yaşındaki Erkut Alagöz amcası Gökhan Alagöz'ün kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü. Üzerinden traktör geçen Erkut ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
AMCA GÖZALTINA ALINDI
Tedaviye alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, amcası gözaltına alındı. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Traktörden düşen torununu fark edemedi, üzerinden geçti Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşen ve dedesinin fark edemeyerek üzerinden geçtiği torun ağır yaralandı.
Abisinin kullandığı traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti Denizli’nin Çal ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, tarlaya giderken yanında götürdüğü 3 yaşındaki kardeşi traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
22 yaşındaki Erkut'un kahreden ölümü
Malatya'da meydana gelen kazada 22 yaşındaki Erkut amcasının kullandığı traktörden düşerek öldü.
Malatya'da seyir halindeki traktörden düşerek genç hayatını kaybetti. Kaza, Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 22 yaşındaki Erkut Alagöz amcası Gökhan Alagöz'ün kullandığı traktörden dengesini kaybederek düştü. Üzerinden traktör geçen Erkut ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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