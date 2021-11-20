Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' ihbarı üzerine film sahnelerini aratmayan bir operasyon gerçekleştirdi. F.D. isimli şahsın e-Devlet şifresinin çalan 4 şüpheli, müştekiye ait gayrimenkulün satışını gerçekleştirdiği sırada yakayı ele verdi.

MAĞDURA BENZEYEN DUBLÖR KULLANDILAR

Şüpheliler önce şahsın e-Devlet şifresini çaldı, daha sonra ise şahsa ait 5.100 metrekarelik gayrimenkulü mağdur F.D’ye benzeyen bir dublör kullanarak satışa çıkardı. Şüpheliler 100 bin TL karşılığında bir vatandaştan kapora alarak satış işlemleri için Şahinbey Tapu Müdürlüğüne başvurdu. Satış işlemlerinin yapıldığı sırada operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

EMNİYETTEN VATANDAŞLARA UYARI

Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından yazılı açıklama yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık olaylarına karşın şüpheli bir olay yaşanması halinde vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmalarını ya da en yakın kolluk birimine gelerek ihbarda bulunmalarının gerektiğini hatırlattı.

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