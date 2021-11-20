Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Kıraathanesi projesini açıklaması üzerine Bursa’da Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan tarihî binada açılan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kısa sürede okuyucuların gözde mekanı haline geldi.

KIRAATHANENİN MASKOTU KEDİLER ÇOK SEVİLDİ

İlçedeki sokak hayvanların yardımına koşan Osmangazi Belediyesi kıraathanedeki kedilerin bakımlarını da üstendi. Gelen misafirlere kek, çay, kahve ikramlarının yapıldığı Kedili Tekke'de çayın, kahvenin ve sohbet anlam bulurken sevimli maskot kedileri vatandaşlar tarafından çok sevildi.

Emine Erdoğan: Kütüphane okulların kalbi Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’nin tanıtımına katılan Emine Erdoğan, “Kütüphaneler artık tozlu rafları olan kitap müzeleri değil, birer hayat alanı” dedi.