Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı önünde gerçekleşen olayda Suriye uyruklu 22 yaşındaki Imad A. bankta oturuyordu. Bankta oturan gencin yanında tanımadığı 4-5 kişi geldi. Şahıslar Imad'a saatin kaç olduğunu sordu. Cep telefonuna bakarak saatin kaç olduğunu söyleyen Imad A.'ya yumruk ve bıçakla saldıran saldırganlar kaçtılar.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sırtından, sol kolu ve sol bacağından bıçak darbesi nedeniyle yaralanan Suriyeli genç olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.



Fabrikalar işçi bulamıyor: Suriyeli göçmenler olmasa makineler durur İşsiz gençler fabrikada çalışmak yerine evlerde oturmayı tercih ediyor, eleman bulmakta zorlanan fabrikalar ise makineleri durduruyor. Sanayici “Eğer Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur” diyor