Türkiye Gazetesi

Konya'nın Kulu ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Mehmet Ali Özbakır aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından Kulu Devlet Hastanesine götürülen Özbakır'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahalesi burada yapılan şahsın, şehir merkezindeki bir hastaneye nakledilmesi kararlaştırıldı. Zaman kaybetmemek için İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı istenildi. Konya'dan kalkan helikopter, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Gölyazıspor ile Ereğlispor maçının oynandığı sırada Kulu Şehir Stadı'na indi. Taraftarlar olan biteni meraklı gözlerle seyrederken helikopter, hastayı alıp hastaneye nakletti. Ardından maç kaldığı yerden devam etti. Özbakır'ın tedavisi ise sürüyor.



Şemdinli'de yaralı aile askeri helikopterle kurtarıldı Hakkari Şemdinli'de kaza yapan ailenin imdadına Mehmetçik yetişti. Yaralılar askeri helikopter ile hastaneye götürüldü.



Karaman’da kayalıklardan düşen çoban ambulans helikopterle kurtarıldı Karaman’ın Başyayla ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen ve yanında taşıdığı av tüfeğiyle kendini yaralaya Veysel Çoklu ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.