Türkiye Gazetesi

İş kazası bu defa Malatya'da can yaktı. 3 işçi, çalıştıkları tünel inşaat alanında bulunan demir kalıbın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucunda yaralandı.

İŞÇİLERİN DURUMU İYİ

Alınan bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Sakaltutan mevkisinde yapımı süren tünel inşaatında çalışan işçilerin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle demir kalıplar devrildi. Kazada Sinan K, Doğan S. ve Hamdullah D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

12. kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın 12. katından asansör boşluğuna düşen boya işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

İki işçi 24. katta mahsur kaldı Ümraniye’de bir plazada dış cephe temizliğini yapan 2 işçi 24. katta mahsur kaldı. 2 işçi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Üzerine pamuk balyası düşen genç işçi öldü Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde üzerine pamuk balyası düşen genç hayatını kaybetti.