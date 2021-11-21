Burdur'da meydana gelen feci iş kazasında 1 işçi canından oldu, diğerinin ise durumu ağır. Kayaaltı köyünde enerji nakil hattına bakım yapan elektrik dağıtım şirketinde görevli işçilerden İsmail ile Feyzullah Ünlü, vinç sepetindeyken henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.
SEPETTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
İsmail Ünlü akımın etkisiyle sepetten yere düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Feyzullah Ünlü ise itfaiye ekiplerince sepetten indirildikten sonra aynı hastaneye kaldırıldı. Akraba oldukları öğrenilen işçilerden Feyzullah Ünlü'nün, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı
Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da meydana gelen feci iş kazasında 1 işçi canından oldu, diğerinin ise durumu ağır. Kayaaltı köyünde enerji nakil hattına bakım yapan elektrik dağıtım şirketinde görevli işçilerden İsmail ile Feyzullah Ünlü, vinç sepetindeyken henüz belirlenemeyen nedenle akıma kapıldı.
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