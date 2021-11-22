Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Salep aslında salepgiller familyasından gelen otsu bir bitki çeşididir. Mor veya kırmızı renkteki çiçek kısımları salkım salkım, gövde kısmı da silindirik ve dik şekildedir. Asıl salep olarak bardaklarınızla buluşan bu toz, salebin yumrularından elde edilir. Soğuk havalarda çay ve kahvenin tahtını sallandırmasının en önemli sebebi ise doğal ve saf salep tozunun faydalarıdır.

> Salep sindirimi düzenler.

> Hafızayı ve zihni güçlendirir.

> Öksürük ve bronşiti giderir.



> Yağ yakımını hızlandırır.

> Şekeri çıkarmadan vücudun tatlı ihtiyacını karşılar.

> Gribi atlatmaya yardımcıdır.

> Ayrıca sütle pişirilerek yapılan salep, sütün içerdiği kalsiyum ve proteinin yararlı etkilerini de taşır.

Kaçak salep topladılar, 321 bin 860 lira para cezası aldılar Ender bulunan ve bu sebeple koruma altına alınan salep bitkilerini kaçak yollarla toplamaya çalışan 4 şahıs, yakalanmalarının ardından toplamda 321 bin 860 lira para cezasına çarptırıldı.

Topraktan çıkan altın: Salep Metrekareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene de üreticinin yüzünü güldürmek için hasat zamanını bekliyor.