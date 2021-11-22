Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Kasım 2021 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Haftanın ilk gününde hava nasıl olacak, ara tatilin sona erdiği ve okulların yeniden açıldığı günde bizleri nasıl bir hava bekliyor merak ediliyor. MGM'den yapılan açıklamaya göre; yurdun güney ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, iki bölge için sağanak uyarısı geldi.

AKDENİZ VE MARMARA'YA YEREL SAĞANAK UYARISI

Öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren ise Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı Van'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.

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