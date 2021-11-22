Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Pelitli Mahallesinde gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen 17 yaşındaki Ayşegül Aydın yabancı uyruklu A.M.’nin saldırısına uğradı. Kendisini uzun süre takip eden yabancı uyruklu şahıs, genç kızın evine yaklaşık 200 metre kala genç kızı tenha yoldan ormanlık alana doğru çekerek saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı. Genç kızın bayılması üzerine genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi.

ERKEK KARDEŞİ YOL KENARINDA GÖRDÜ

Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi yol kenarındaki kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Olay yerine aracıyla gelen baba Metin Aydın kızını önce kendi arabasına bindirdi daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı görünce kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır taralı genç kız tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı.

MAHKEMEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, genç kızı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve takibin ardından A.M. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.M. isimli şahıs, sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavisi devam eden genç kız, 5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesinin, ikindi namazını müteakip Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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