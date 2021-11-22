Türkiye Gazetesi

Siirt-Şırnak karayolu eski E Tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana gelen kazada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına ait zırhlı askeri araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel kendini dışarı atmayı başardı.



Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Askeri personelin yara almadan kurtulduğu kazada, araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Tekirdağ'da askeri araç kaza yaptı: 14 yaralı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 14 askeri personel yaralandı.



Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı Sivas'ta zırhlı askeri araç şarampole devrildi, 3 asker yaralandı.