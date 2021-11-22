İ.Ş idaresindeki otomobil, iki gün önce Yunusemre Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilaloğlu’na çarptı. Savrulan otomobil az ileride kaldırımda bekleyen 3 kişiye daha çarptıktan sonra, sürücü olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilaloğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
0,19 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü İ.Ş’nin yapılan teste 0,19 promil alkollü olduğunu belirlendi.
Bilaloğlu’nun cenazesinin yarın Tavas ilçesi Karahisar Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
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