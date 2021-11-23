Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir'de bir fırında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif kişi yaralanırken, çevrede maddi hasar oluştu.

Sabah saat 06.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bir fırında doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada 2 dükkan hasar gördü. 1 kişinin yaralanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan vatandaşın durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

BOMBA GİBİ PATLADI

Patlamanın olduğu fırının yanındaki dükkanda çalışan Gökhan Berik, ”Biz yengemle birlikte tezgahta çalışıyorduk daha sonra patlama oldu ne olduğunu anlamadık. Bizim dükkanımız da zarar gördü patlamadan, üst katımız çöktü çok fazla zararımız var. Çok şiddetli bir patlamaydı, aynı bomba gibiydi.” dedi.

Ankara’da 3 katlı binada patlama: 2 kişi hayatını kaybetti Son dakika! Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Keçiören Belediye Başkanı yaptığı açıklamada apartman sakinlerinin göçükten kurtarıldığını aktardı. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.