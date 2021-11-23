Türkiye Gazetesi

Dün öğlen saatlerinde Beykoz Anadolu Kavağı’ndaki Yoros Kalesi’nde meydana gelen olayda tarihi kaleye çıkan bir grup genç gezmeye gelen vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yüksek sesle müzik açarak mangal yaktı. Kimseye aldırış etmeden eğlenen gençlerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KALENİN İÇİNDE MANGAL YAKTILAR

Cep telefonu kamerasıyla kaydı alan vatandaş ise “Tarihi kalenin içi bu durumda. Mangal yakıyorlar. Davulla zurnayla eğleniyorlar. Şoktayım” diyerek tepki gösterdi. Görüntülerde, kaleye çıkan bir grup gencin mangal yaktığı ve yüksek sesle müzik dinledikleri görülüyor.

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