Türkiye Gazetesi

Kayseri'de evlat dehşeti, talihsiz bir anney, canından etti. Tartıştığı annesini tabancayla öldüren şahıs, babasını da karnından bıçaklayarak intihara teşebbüs etti.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kadir D., tartıştığı annesi Aysel D.'ye tabancayla ateş etti. Daha sonra evde bulunan babası Duran D.'yi de karnından bıçaklayan Kadir D., tabancayla kendisine ateş etti. Gelen sesler üzerine yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aysel D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Duran D. ve Kadir D., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri olayın geldiği binada geniş güvenlik önlemi alırken, olayı duyan ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Anne Aysel D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Annesini öldürüp bbasını yaraladıktan sonra kendi de silahla vurup intihar eden ve hastanede tedavi altına alınan Kadir D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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