Türkiye Gazetesi

Erzurum'da yaşayan talihsiz adamın başı arkadaş ihanetiyle ağrıdı. Arkadaşına güvenip avukatına vekalet veren adam kabus üzerine kabus yaşadı. Vekalet sebebiyle 270 büyükbaş hayvanından olan talihsiz vatandaş, civar köylere de aynı şahsa kefil olduğu için borçlandı. Borçları 4 milyon 300 bin lirayı geçen talihsiz adam, utancından 50 yıldır yaşadığı köye gidemediğini söyledi.

ÖNCE AZ MİKTARDA PARA ÖDEYİP SONRA ORTADAN KAYBOLDULAR

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Zeynel Abidin Kaya, iddiaya göre yıllar önce vekaletini verdiği avukatı A.R.E. ve onun arkadaşı S.E.’nin tuzağına düştü. Kaya’ya 'Hayvancılık işini büyültelim' diyerek senet imzalatan avukat ve medikal şirketi olan arkadaşı, Kaya’ya önce büyük bir ahır satın aldırdıktan sonra hem onun 270 büyükbaş hayvanını satın aldılar hem de çevre köylerden 400 büyükbaş daha satın alırken Kaya’yı kefil ettiler. İlk etapta alınan hayvanların parasını ödeyen avukat ve arkadaşı, daha sonra ortadan kayboldu. Besiciler, ödeme günü gelince senetlerin karşılıksız olduğunu öğrendi. Besicilerin iletişime geçtiği A.R.E. ve S.E., şirketin battığını ve zaman istediklerini söyledi. Ancak verilen sürenin dolmasına rağmen toplam 4 milyon 300 bin liralık paralarını alamayan 12 besici, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kaya ise utancından 50 yıldır yaşadığı köyüne giremiyor.

"EN AZINDAN BU İNSANLARIN EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI VERSİNLER"

Dolandırıcılardan kendi hayvanlarının parasını istemediğini, sadece besicilerin parasını istediğini ifade eden Kaya, “Ben kefil olarak bu çeteye hayvan aldım. İlk etapta besicilerin parasını ödediler. Daha sonra benim kefil olduğum diğer hayvanların parasını ödemediler. 12 kişinin parası ödenmedi. Ben kaybettiğim 270 hayvandan vazgeçtim, sadece insanların alacaklarını düşünüyorum. En azından bu insanların emeklerinin karşılığını versinler. 2 yıldır bekliyoruz. Köyüme ve evime gidemiyorum. Hayvancılık yapacağız dediler ve ahır tuttum. Paraları alacaklarımız var, onlarla ödeyeceğiz dediler. Senetler hep sahte çıktı” dedi.

“4 MİLYON 300 BİN LİRA BORCUMUZ VAR”

Toplamda 4 milyon 300 bin liraya kefil olduğunu ve bunu ödeyecek durumu olmadığını kaydeden Kaya, “Adamları arıyorum ulaşamıyorum, sonra numaramı engelliyorlar. Beni tehdit ediyorlar. 12 kişi mağdur durumda. Besicilerle konuşmuyorlar. 4 milyon 300 bin lira borcumuz var. Bu insanlar perişan. Ben ne ara imza attım onu bile hatırlamıyorum. 1 yıldır köye giremiyorum. Borçlular hep kapımda duruyor. Avukatın babasının evine gittim, ona villa almış. Köyüm arkamda ama utancımdan giremiyorum. Ben senet kullanmazdım. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Bunlar çete, ne yapacağım bilmiyorum” diye konuştu.

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