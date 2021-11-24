Türkiye Gazetesi

Artan un fiyatları ve girdiler karşısında zarar eden fırıncıların maliyetleri arttı. Son 20 yıldır unun en pahalı dönemini yaşadığını söyleyen Yenişehir Fırıncılar ve Unlu Mamûl İmalatçıları Derneği Başkanı Mehmet Demira Haziran ayında 135 liraya alınan ekmeklik unun bugün itibariyle 260 lira olduğunu söyledi. 300 gram ekmeği 2 liradan sattıklarını söyleyen Demira, “Fırıncılar üretimlerini azaltmalarına rağmen ayakta duramıyor. Elektrik, doğalgaz, maya ve diğer zamları hesaba katmadık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞ DA BİZ DE BUNALDIK”

Başkan Demira, “Şu ânda ilçede iki fırıncı servisleri kaldırdı. Tezgâhından asgari üreterek satış yapıyorlar. Sürekli zam gelen diğer ürünler karşısında vatandaşlarımız da, bizler de bunaldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Üretirken zarar ederek batıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da halk ekmek ürünlerine zam geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı.