Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını, varyantların da etkisiyle vaka sayılarının kritik seviyelerde seyretmesine neden oluyor. Bu kapsamda Adıyaman'da vaka sayılarınına rtmaya başlamasının ardından, 16 ev karantina uygulamasına alındı.

VALİLİKTEN VAKA AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 16 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da 43 ev için karantina uygulaması başlatıldı Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da 32 ev karantinaya alındı Adıyaman'da yeni tip koronavirüs kapsamında 32 evde karantina uygulamasına başlatıldı.

Adıyaman'da 75 ev karantinaya alındı Adıyaman kent merkezinde korona vakalarının artması üzerine 75 evde karantinaya alındı.