Türkiye Gazetesi

Elazığ’ın en işlek caddelerinden olan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, bir binanın 10. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İntihar girişimde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Zanlı ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Otoyolda intihar girişimi! Sürücülerin dikkati sayesinde ölümden döndü Belarus’ta akıl almaz olay. Otoyolda araçların önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi sürücülerin manevrasıyla ölümden döndü. Sürücüler ise korku dolu anlar yaşadı.

İntihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirdi hayatı kurtuldu Osmaniye’de intihar etmek için çıktığı köprüde sara nöbeti geçirerek bayılan adam, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.