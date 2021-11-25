Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kadıköy'den hareket eden metro Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen sebeple bir kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken metrodaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşananlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın "Gelsene buraya. Senin yüzünü keserim. Suratını dağıtırım" dediği duyuluyor. Genç kadın ise soğukkanlı bir şekilde "Bıçağını bırak" diyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrası kadın yolcuya bıçak çeken ve tehditler savuran saldırgan yakalandı.

20 ADET SUÇ KAYDI VARMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "24 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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