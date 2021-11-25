Türkiye Gazetesi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaklaşık 1 hafta boyunca yapılan istihbari çalışmalar sonrasında dün saat 13.30 sıralarında Seyrantepe’de bir binadaki tekstil atölyesine gitti. Ekipler atölyeye vardıklarında üst katından yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğini fark etti. Bunun üzerine depo olarak kullanıldığı öğrenilen kata çıkan polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeriye giren ekipleri gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı.

DEPO KATINI BAŞTAN SONA SERAYA ÇEVİRMİŞLER

Katın baştan sona uyuşturucu serasına çevrildiğini gören Kağıthane polisi, 6 farklı bölümün oluşturulduğunu ve içerisinde saksılar içerisine kök hint kenevirleri yetiştirildiğini belirledi. Katın sol kısmındaki odaya giren ekipler, çok sayıda ve miktarda endüstriyel ilaç, bitki sulama aleti, voltaj düzeltici, klima kumandası, pH derece aleti, şeffaf damıtma aparatı, streç film, sıvı gübre, fan ve ışık aparatı buldu.

MİLYONLUK UYUŞTURUCU SERASI ELE GEÇİRİLDİ

Diğer odalara giren Kağıthane polisi, saksılar içerisinde toplamda 110 adet kök hint keneviri ile çok sayıda yer tipi klima, ışıklandırma cihazı, vantilatör, pervane, voltaj düzeltici, alüminyum havalandırma ve termometre ele geçirildi. Banyo kısmına giren ekipler kurumaya bırakılmış 5 adet kök hint keneviri buldu. Diğer kısımlarda ise 535 gram hint keneviri ele geçirildi.

Şahısların kenevirleri, uyuşturucu maddelere çevirmesi halinde yaklaşık 1 milyon lira kazanç elde edilebileceği bilgisine ulaşıldı.

KAĞITHANE POLİSİ SERACI BABA VE OĞLUNU KARGO POŞETİNDEN YAKALADI

Serayı kuran şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdüren Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, geçtiğimiz Haziran ayında atölyeye kargo yoluyla alüminyum havalandırması faturası geldiğini tespit etti. Poşetin üzerindeki ismin ise Ergün Ömer Ö. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şahsın Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada oturduklarını tespit etti. Adrese giden Kağıthane polisi, ellerindeki uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan şahsı ve babası Habib Ahmet Ö.’yi (50) kıskıvrak yakaladı.

SERACI BABA VE OĞUL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahısların üst aramalarında ise cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira ile yere attığı bir miktar marihuana ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette ifadelerinin alınması ve sorgulanmalarının ardından “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

5 BİN LİRA ELEKTRİK FATURASI GELMİŞ

Öte yandan şahısların serada işlem yaptıkları esnada parmak izi bırakmamak için plastik eldiven kullandıkları öğrenildi. İşyerine yaklaşık 5 bin lira elektrik faturası geldiği, şahısların atölyenin depo olarak kullanılan üst katını kiraladıkları ve kapsamlı tesisat kurdukları ortaya çıktı.

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