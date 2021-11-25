Türkiye Gazetesi

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. ile Nilgün Damgacı arasında tartışma çıktı.

E.Y. tartıştığı kadın ve kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

20 SUÇ KAYDI VAR

E.Y. gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalanırken uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETMEDİ

Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı saldırıya uğrayan Senanur Damgacı yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu.

“Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirmek zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitti. Biz de saldırgan kişiyi kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Ayrıca vatandaşlar araya girmeye çalışırken metronun güvenlik birimleri konuya müdahale etmedi. Biz onlardan da şikayetçiyiz” diye konuştu.

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