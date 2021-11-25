Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan Suriye uyruklu 64 yaşındaki Muhammed Kaddur, yük asansörüne binerek en üst kata iskele demiri taşımak istedi. Bu sırada halatın kopması sonucu düşen asansördeki işçi ağır yaralandı. Kaddur, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Gaziantep'te halatı kopan asansördeki işçi öldü
25.11.2021 - 19:10 | Son Güncelleme: 25.11.2021 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te yaşanan olayda halatının kopması sonucu düşen asansörün içindeki işçi canından oldu.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın inşaatında çalışan Suriye uyruklu 64 yaşındaki Muhammed Kaddur, yük asansörüne binerek en üst kata iskele demiri taşımak istedi. Bu sırada halatın kopması sonucu düşen asansördeki işçi ağır yaralandı. Kaddur, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : gaziantep,iş kazası,işçi,öldü,
811286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/811286.aspx
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