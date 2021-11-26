Türkiye Gazetesi

Konya'dan Kars'a seyahat eden köy minimusunun kaza yapması sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlardan 2'sinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, vatandaşların Konya'da vefat eden akrabalarının cenazesine gittiği ve oradan dönerken bu kazayı yaptıkları ortaya çıktı.

KAR YAĞIŞI DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİRDİ

Ufuk Yaşar Erekinci idaresindeki 36 AE 500 plakalı köy minibüsü, Sarıkamış-Selim kara yolunun Asboğa köyü yakınlarında sürücüsünün, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada minibüsteki 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

2 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın,minibüstekilerin Konya'da yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Kars'ın Yücelen köyüne dönerken gerçekleştiği öğrenildi.

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