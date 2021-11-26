Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de bir çocuk arkadaşına dehşeti yaşattı. Basketbol sahasına pitbullunu alıp gelen çocuk, korkan arkadaşının üzerine gitti.Köpekten korktuğu için ne yapacağını bilemeyen talihsiz çocuk çareyi basketbol potasına tırmanmakta buldu.





KÖPEĞİ ARKADAŞININ ÜZERİNE SALDI

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir 4. Etapta bulunan bir sitenin basket sahasında meydana geldi. Sahada oyun oyan iki çocuktan biri pitbull cinsi köpeğini arkadaşına saldırtmaya başladı. Korkan çocuk köpekten kaçmaya çalıştı. Köşeye sıkışan çocuk, en son çareyi basket potasına çıkmakta buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Pitbull’un saldırganlığı sahibinden geliyor Uzmanlar, iyi niyetli ve psikolojisi düzgün kişilerin yetiştirdiği ‘Pitbull’ların çok iyi bir oyun ve aile köpeği olduğunu belirtti.

Yine pitbull dehşeti! Babayla 11 aylık oğlunu parçaladı Sahibinden kaçan Pitbull, markete daldı. Önce bebeğe, sonra da babasına saldırdı. Babanın kolu parçalandı, oğlunun kulağı... Köpek ise hâlen sokaklarda.

Antalya'da pitbull dehşeti: Sahibinin gözü önünde köpeği öldürdü Antalya'da Berrak İpek Tatbul’a ait olan “Kuzu” isimli köpek, köpek ağızlığı bulunmayan sahipli bir pitbullun saldırısı sonucu ağır yaralanarak öldü. Genç kızın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pitbull dehşeti: 9 yaşındaki çocuğa 30 dikiş atıldı Kartal’da sorumsuz bir vatandaş tarafından, çocukların oynadığı sokak üzerinde gezdirilen pitbull cinsi köpek, 9 yaşındaki çocuğa bir anda saldırdı. Neye uğradığını şaşıran küçük çocuk yere yığılırken çevredekiler de köpeği durdurmaya çalıştı. Mahallelinin uzun uğraşları sonucu köpek saldırısından kurtarılan çocuğa 30’a yakın dikiş atıldı. Pitbull cinsi köpeğin 9 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.