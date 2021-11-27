Türkiye Gazetesi

Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kocaeli'de korkutan fabrika yangını Kocaeli'de bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında duman tahliyesi devam ediyor.

Avcılar’daki yangının ardından aile dramı çıktı Avcılar’da evini yakıp intihar ettiği öne sürülen adamın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının kendisini ve engelli oğlunu korumak için cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Manisa'da korkutan yangın: 1'i ağır 6 yaralı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.