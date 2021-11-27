Türkiye Gazetesi

Bursa’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil önünde seyreden bir kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 4 kişi feci şekilde can verdi. Kaza esnasında aynı güzergahta seyahat eden yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hayatını kaybeden 4 kişi sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve araçtaki diğer 3 gönüllü hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili kamyon şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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