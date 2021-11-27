Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yarıklar Konya’da 20 gün önce yaşanan depremin ardından genişlemeye başladı. Yarıkların genişlemesiyle birçok evin duvarlarında oluşan çatlaklar büyüdü. Hatta bölgedeki bazı evler yıkıldı. Deprem nedeniyle tahrip olan bölgedeki mezarlıkta da bazı mezarlar çöktü. Mezarlığın son hali herkesi korkuttu.

FAY HATTI SEBEP OLUYOR

Yarıklar ilk ortaya çıktığında incelemelerde bulunan bilim adamları yarıklara fay hatlarının sebep olduğu belirledi. 6 yıldır takibe alınan bölgede incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Bölge sakinlerinden Saim Arpa isimli vatandaş, ortaya çıkan görüntünün kendilerini çok korkuttuğunu ifade ederek, bölge için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Afyonkarahisar’a mevsimin ilk karı düştü Afyonkarahisar’da devam eden yağmur yağışı kentin yüksek noktalarında yerini kar yağışına bırakırken, kentin en yüksek rakımlı yerlerinden Emirdağ ilçesindeki Yellibel yaylasına mevsimin ilk karı yağdı.