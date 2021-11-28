Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Cumhuriyet Caddesi ile İnönü Caddesi’nin kesişim noktasında bulunan ve dört yol ağzında yer alan han 16. asırda Kanuni’nin sadrazamlarından Semiz Ali Paşa tarafından yaptırıldı. Zamanında Bursa’nın en büyük hanlarından biri olan Galle Han 1855 depreminde büyük hasar gördü. 1906 yılında Cumhuriyet Caddesi’nin açılması ile beraber büyük bir kısmı yok olan Galle Han’dan bugüne iki kemer ulaştı. Üzerine apartmanların yapılmasıyla betonların arasında kalan tarihi kemerleri gören yerli ve yabancı turistler büyük şaşkınlık yaşıyor.

“ESAS ÖNEMLİ TARİH BURADA YATIYOR”

Tarihî hanın yakınında esnaflık yapan vatandaş, "Ben çocukluğumdan beri buradayım. Burada Osmanlı döneminden kalma bir kapı vardı. Bundan sekiz on sene evvel bu kapıyı buradan alıp götürdüler. Bu kapının Yeniçeri ocaklarından kaldığını, burayı mühimmat deposu olarak kullandıklarını büyüklerimiz anlatırdı. Bu kemer, kapının bir bağlantısı, yani han kapısının girişi burası. Bu da onunla bağlantılı bir kapı. Bu yapılar sonradan yapılmış. Belediyeler değiştikçe, burayı inşaata açmışlar; izin vermişler. Herkes bunu doğal karşılıyor. Çünkü burada bir sürü yapılaşma olmuş. İnsanlar, bu kapının ne kapısı olduğunu soruyor. Bu yapılaşmayı, yani bizim esas bunları ortaya çıkarmamız lazım. Ulucami’nin etrafını açıyoruz ama, buraları da açmamız lazım, esas önemli tarih burada yatıyor’’ dedi.

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