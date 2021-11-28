Türkiye Gazetesi

Bitlis’te kaybolan ve 18 yaşında olduğu öğrenilen Kur’an kursu öğrencisi İshak Çağlayan'ın, 20 gün sonra cansız bedeni bulundu. Talihsiz gencin Bingöl'den Bitlis'e eğitim almak için geldiği öğrenildi.

KALDIĞI KURSTAN İZİNSİZ ŞEKİLDE AYRILDI

Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi alan İshak Çağlayan’dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularında sonra haber alınamadı. Eğitim aldığı Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu’ndan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni ilçenin Van Gölü sahilinde kıyıya yakın bir yerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cansız bedeni Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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